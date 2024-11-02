Edirne’de Rumeli kıyafetlerinden oluşan defileye büyük ilgi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne’de Rumeli kıyafetlerinden oluşan defileye büyük ilgi

Edirne'de Rumeli kültürüne ait kıyafetlerin sergilendiği defile büyük beğeni topladı.

Edirne'de Rumeli kültürüne ait kıyafetlerin sergilendiği defile büyük beğeni topladı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yer aldığı tarihi tren garında düzenlenen Gastronomi Festivali'nde "Rumeli'den Esintiler" defilesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar neticesinde hazırlanan Rumeli kültürüne ait kıyafetler, festivalde sergilendi.

Üniversite öğrencileri tarafından giyilen kıyafetler ve oynan halk oyunları izleyenler tarafından yoğun ilgi gördü. 100. Yıl Marşı eşliğinde bayrak geçidiyle sona eren defile ayakta alkışlandı.

Edirne’de Rumeli kıyafetlerinden oluşan defileye büyük ilgi

Edirne’de Rumeli kıyafetlerinden oluşan defileye büyük ilgi

Edirne’de Rumeli kıyafetlerinden oluşan defileye büyük ilgi

Edirne’de Rumeli kıyafetlerinden oluşan defileye büyük ilgi

Edirne’de Rumeli kıyafetlerinden oluşan defileye büyük ilgi

Edirne’de Rumeli kıyafetlerinden oluşan defileye büyük ilgi

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