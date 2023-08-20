Edirne'de şiddetli rüzgar az kalsın faciaya sebep oluyordu

Edirne'de lastik botla denize giren anne ve 5 yaşlarındaki oğlu şiddetli rüzgara kapılarak açığa sürüklendi. Durumu fark eden 3 genç, anne ve oğlu kurtarmak için denize atladı. Fakat şiddetli rüzgar nedeniyle onlarda mahsur kaldı.

Edirne'de şiddetli rüzgar az kalsın faciaya sebep oluyordu

Tatil için Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilindeki tesise gelen anne ve oğlu, 2 kişilik lastik botla denize açıldı.

Anne ve oğlu karayelin de etkisiyle 1 mil açığa sürüklendi.

Anne, geri dönemediklerini fark edince çevredekilerden yardım istedi.

Sahildeki 3 genç de denize girerek anne ve çocuğunu kurtarmak için yanlarına gitti. Şiddetli akıntı ve dalgalar nedeniyle 3 genç de bota tutundu, ancak geriye dönemedi.

TESİS İŞLETMECİSİ TEKNESİYLE KURTARDI

Yardıma giden 3 gencin de mahsur kaldığını gören tesis işletmecisi Mustafa Altunhan teknesiyle denize açılarak önce Anne ve oğlu, ardından 3 genci teknesine alarak hayatlarını kurtardı.

“HER ZAMAN BÖYLE ŞANSLI OLUNMAZ”

Mustafa Altunhan, anne ile oğlunun şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle akıntıya kapılarak lastik botla sürüklendiklerini ve 3 gencin de onları kurtarmak için yanlarına yüzdüğünü belirterek,

“Hiçbir millet bunu yapamaz. Bu 3 delikanlı anne ve çocuğu kurtarmak için canlarını tehlikeye atmışlar. Ama her zaman böyle şanslı olunmaz. Ya ben orada olmasaydım? Başka hiçbir deniz aracı da yoktu. Karadan denize rüzgar olduğu zaman deniz yatağınla ya da böyle oyuncak lastik botlara binilmez. Türkiye genelinde böyle onlarca insan boğuluyor. Lütfen dikkatli olalım” dedi.

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