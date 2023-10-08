Edirne’de silahlı kavga: Baba yaralandı, oğlu öldü

Edirne’de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, babası ise ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Edirne’de silahlı kavga: Baba yaralandı, oğlu öldü

Olay, Edirne’nin Umurbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeş olan O.B. ve E.B. ile A.P. ve oğlu T.P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.B. tüfekle, baba A.P. ve oğlu T.P.’yi yaraladı.

aw048414-02.jpgÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan T.P. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, baba baba A.P’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

aw048414-03.jpgPolis ekipleri, kısa sürede olayın şüphelileri olan O.B. ile E.B’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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