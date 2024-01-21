Edirne’de son bir hafta yüzlerce kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Edirne’de son bir hafta yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 170 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 haftada yapılan hava destekli operasyonlarda toplam 170 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmalarına yardım ettikleri tespit edilen 2 organizatör, kaçakçılıkta kullandıkları bir araç ile birlikte yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler iade edilme işlemelerinin yapılması için İl Göç İdaresine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasıyla adli makamlara teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen araca ise el konuldu.

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