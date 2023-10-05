Edirne'de sulama kanalları kurudu, balıklar toplu şekilde öldü

Edirne'de kuruyan sulama kanalındaki yüzlerce balık öldü.

KAYNAK: İHA
Edirne'de sulama kanalları kurudu, balıklar toplu şekilde öldü


Edirne’de çeltik hasadı döneminde Meriç Nehri'nden sulama kanallarına su pompalandı.

Pompalanan suyla birlikte sulama kanallarına giren balıklar, burada yaşamaya başladı. Sulama döneminin bitmesiyle kurumaya terk edilen kanallardaki sular çekildi.

Kanalların kurumasıyla birlikte kanallarda bulunan yüzlerce balık öldü.

Sulama kanalının geçtiği İstasyon Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, durumun her sene tekrar ettiğine dikkat çekerek, hem görüntüden hem de kötü kokudan olumsuz etkilendiklerini belirtti.

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