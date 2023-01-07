﻿Terör örgütü üyeleri sınırda Hudut Kartallarına yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i FETÖ, 2'si PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak üzere 15 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hudut Kartalları'nın, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladığı belirtildi.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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