Edirne'de tırda 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi

Kaynak: AA
Edirne'de tırda 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi

Edirne'de tırda yapılan aramada 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yürüttükleri koordineli çalışma sonucu Kapıkule Sınır Kapısı'na yakın tesisteki iki tırda arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği yardımıyla gerçekleştirilen aramada tırlardan birinin dorsesinde bulunan yemek dolabındaki bidonların içine gizlenmiş 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi, tır sürücüleri E.K. ve D.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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