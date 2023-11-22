Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Edirne’de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Reyhan Altay Aşan KAYNAK: İHA
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Edirne İl Jandarma ekipleri, kentte gerçekleştirilen uygulamalarda 0,5 gram eroin, 5 gram metamfetamin 2 gram kubar esrar 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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