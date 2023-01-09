Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken 2 gün önce Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanıp gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri H.B. ve F.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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