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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:32
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken 2 gün önce Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanıp gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri H.B. ve F.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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