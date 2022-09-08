Edirne'deki kazılarda ortaya çıktı. Yetkililer kimseyi yaklaştırmıyor

Balkan Savaşları’ndan kaldığını düşündüğümüz bir top mermisi kazı esnasında ortaya çıktı. Patlamadığı için de güvenlik açısından emniyet birimlerimize haber verdik. Bomba imha uzmanları gelerek alandan uzaklaştırdılar ve biz gereken tedbiri almış olduk.