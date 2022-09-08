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Edirne'deki kazılarda ortaya çıktı. Yetkililer kimseyi yaklaştırmıyor

Edirne'de yapılan Saray kazılarında Balkan Savaşı'ndan kalma patlamamış top bulunduğu ortaya çıktı. Yetkililer topun çevresini kapattı. Bomba imha uzmanları topa müdahale ediyor.

Galeri Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 14:37
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 15:33
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Edirne Yeni Saray’da kazı yapan işçiler, Balkan Savaşı’ndan kaldığı düşünülen patlamamış top mermisi bulduğunu açıkladı.

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Edirne Yeni Sarayı'nda kazı çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken Yeni Sarayı'nda yapılan kazılar esnasında, Balkan Savaşı’ndan kalma olduğu tahmin edilen patlamamış havan topu mermisine rastlandığı ifade edildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Trakya Üniversitesi tarafından yürütülen ve gün yüzüne çıkarılması hedeflenen kazı çalışmaları sırasında patlamamış havan topu mermisine rastlanılması üzerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

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Bölgede önlem alan olay yeri inceleme ekipleri, şerit çekerek incelemelere başladı.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kazı Başkanı ve Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu şu ifadeleri kullandı

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Balkan Savaşları’ndan kaldığını düşündüğümüz bir top mermisi kazı esnasında ortaya çıktı. Patlamadığı için de güvenlik açısından emniyet birimlerimize haber verdik. Bomba imha uzmanları gelerek alandan uzaklaştırdılar ve biz gereken tedbiri almış olduk.

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(Kaynak: İHA)

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