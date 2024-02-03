Edirne'deki tarihi zeplin hangarı restore edilecek

Kaynak: AA
Edirne'deki tarihi zeplin hangarı restore edilecek
Tam 112 yıl önce yapıldı...Önce zeplin hangarı olarak kullanıldı, daha sonra da teyyare birlikleri tahsis edildi. İşte o tarihi binanın restore edilmesine karar verildi.

Balkan Savaşları'nda kullanılan zeplinlere ev sahipliği yapan Edirne'deki Balon Hangarı'nın restore edilmesine karar verildi.

Osmanlı döneminde kentin savunması amacıyla oluşturulan, çevresinde askeri tabyalar ve kışlaların bulunduğu tarihi zeplin hangarı Milli Saraylar Başkanlığı'nca restore edilecek.

Balkan Savaşları sırasında 1912 yılında inşa edilen hangardan düşman birliklerini gözlemek için havalanan zeplinler, istihbarat ve topçu birliklerine koordinatların ulaştırılmasında görev yaptı.

Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar kullanıldıktan sonra işlevini yitiren Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılması için çalışma yapılacak.

VALİDEN AÇIKLAMA

Balon Hangarı ve yakınında yer alan Edirne Asker Hastanesi, Milli Saraylar Başkanlığı bünyesine geçtiğini belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, kent kültürü ve turizmi için önemli bir yapının restore edileceğini söyledi.

"DÜNYANIN EN ESKİ MUHARİP BALON HANGARI"

Hangarın Türk havacılık tarihi açısından önemli bir yapı olduğunu söyleyen Sanat ve Kültür Yönetimi uzmanı Kutalmış Bayraktar balon hangarının konumlandırılmasının Balkan Savaşlarının askeri manevrası için yapıldığını söyledi.

Bayraktar, yapının Balkan Savaşları'ndan sonra uçak hangarı olarak kullanıldığını, Türkiye'deki ilk uzun mesafeli uçuşun hangardan kalkan uçak tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi.

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