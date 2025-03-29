Edirnekapı Şehitliği’nde duygusal anlar! Gözyaşları ve dualar sel oldu

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi. Ardından İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İBB Başkan vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Öte yandan, Ramazan Bayramı'nın öncesinde şehit aileleri ve akrabaları Edirnekapı Şehitliği'ni giderek yoğunluk oluşturdu.

EVLERİNDE DE ZİYARET EDECEĞİZ

Vali Gül, "Bugün Ramazan Bayramı'nın arefesindeyiz. Bizim, milletçe yakınlarımız şehitlerimiz. Protokolle, mesai arkadaşlarımızla birlikte her bayram olduğu gibi bu bayram da şehitlerimizi, şehit yakınlarımızı mezarlıkta ziyaret ediyoruz, şehitliğe geldik. Rabbim cennetinde kavuştursun. Rabbim şehit ailelerimize sabır versin. Bayram süresince, imkan oldukça arkadaşlarımızla birlikte bir plan dahilinde evlerinde de kendilerini ziyaret edeceğiz" dedi.

PARMAĞIMDAKİ YÜZÜKLE YAŞIYORUM

Parmağında oğlunun fotoğrafının olduğu yüzük olan şehit annesi Neriman Taş, "Ben bununla yaşıyorum. Kimse annesiz, babasız, evlatsız bayram geçirmesin. Tabii ki her bayram geliyorum. Bugün sabah burada olman için dün geldim, şimdi çocuklar yolda geliyorlar. Onlar gelemiyorlar bize çünkü. Benim torunum 3,5 yaşındaydı, kreşe gidiyordu dedi ki, babaanne keşke dedi okulda babalardan bahsetmeseler. Zaten biz hücrede yaşıyoruz yani, biz yaşıyor muyuz? Yere mi, toprağa mı basıyorum, ne yapıyorum hiç bilmiyorum. Bu yüzük olmasa ben yaşayamam. Bu yüzükle yaşıyorum. Yola da gidemem, bana yollar karanlık oluyor" dedi.

BÜTÜN SAVAŞLAR BİTSİN

Serdar Demirci, "Her arife günleri olsun, normal günlerde olsun ben ziyaret ederim. Göğsünü siper etmiş birer kahraman, kahramanlarımız bizim için kanını verdiler, savaştılar. Allah mekanları cennet etsin. Her gün olmasa da ayda bir kere gelirim, su dökerim, mezarlarını yıkarım. Allah gani gani rahmet eylesin bütün şehitlerimize. Bütün savaşlar bitsin diyorum. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

MERTÇE YİĞİTÇE ŞEHİ OLAN GENÇLER

İki şehidin komutanı Şükrü Kantar, "Her bayram geliyoruz. İki tane şehidim var. Kendi karakolumdan Elvan ve Rıdvan. Ben onların komutanıydım. Elvan ve Rıdvan. Onlar da bizim aileden birileri oldu. Torunlarım, kızlarım, çocuklarım. Her bayram fırsat oldukça geliyoruz. Çocuklar da öğrendi artık, illa abilere gidelim diyorlar. O güne dönmek istemiyorum çünkü ben de ağlarım. Yani mertçe, yiğitçe çatışarak şehit olan gençler. Mekanları cennet olsun" şeklinde konuştu.