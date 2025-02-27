Edirneli çiçekçi: 14 Şubat beklentimizi karşılamadı

Birçok hazırladığımız ürün elimizde kaldı. İnsanların alım gücü düşük. Herkes bir şey alırken küçük bir masraf olsa da düşünerek alıyor” dedi.

Çiçekçi Elif Sabırman, insanların alım gücünün düştüğünü, pek fazla çiçek almadıklarını söyledi. Sabırman, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde beklediği satışı yapamadığını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü beklediklerini kaydetti.

“BİRÇOK HAZIRLADIĞIMIZ ÜRÜN ELİMİZDE KALDI”

Sabırman, şunları söyledi:

“14 Şubat beklentimizi karşılamadı. Birçok hazırladığımız ürün elimizde kaldı. Gelecek olan Kadınlar Günü için artık beklenti aşamasına girdik. İnsanların alım gücü düşük. Herkes bir şey alırken küçük bir masraf olsa da düşünerek alıyor. Bizim ki de özel bir ihtiyaç, gereksinim olarak düşünülebilir. Herkes öncelikli ihtiyaçlarına yöneliyor. Bunlar daha özel kaldığı için çok tercih edilmeyebiliyor. Bize de özel günler gerekiyor veya doğum, doğum günü, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü gibi ya da düğün, dernek, açılışlarda işlerimiz daha çok olacaktır, diye düşünüyoruz. O günleri de bekliyoruz.”