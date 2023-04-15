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Edirneli şekerci esnafı: ‘Nerde o eski bayramlar’ diyorlar ya aynen o şekilde. Bayramın şekeri değil de tuzu kaldı

Edirne’de şekerciler, Ramazan Bayramı öncesinde işlerin durgunluğundan yakındı. Şekerci esnafı Kayhan Özdeveciler, “‘Nerede o eski bayramlar’ diyorlar ya aynen o şekilde. Eski bayramlara bakarak, bayramın şekeri değil de tuzu kaldı. Bir kültürün bittiği günleri yaşıyoruz” dedi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 17:08
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Edirneli şekerci esnafı: ‘Nerde o eski bayramlar’ diyorlar ya aynen o şekilde. Bayramın şekeri değil de tuzu kaldı

Edirneli şekerci esnafı: ‘Nerde o eski bayramlar’ diyorlar ya aynen o şekilde. Bayramın şekeri değil de tuzu kaldı
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Edirne’de şekerciler, Ramazan Bayramı öncesinde işlerin durgunluğundan yakındı. Şekerci esnafı Kayhan Özdeveciler, “‘Nerede o eski bayramlar’ diyorlar ya aynen o şekilde. Eski bayramlara bakarak, bayramın şekeri değil de tuzu kaldı. Bir kültürün bittiği günleri yaşıyoruz” dedi.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Edirneli şekerciler, işlerin durgunluğundan şikayet etti. Bayram nedeniyle kampanya yapılarak indirim yapılmasına karşın satışın az olduğunu belirten esnaf Kayhan Özdeveciler, şunları söyledi:

"VATANDAŞ DÜŞÜNÜYOR"

"‘Nerede o eski bayramlar’ diyorlar ya aynen o şekilde. Eski bayramlara bakarak, bayramın şekeri değil de tuzu kaldı. Bir kültürün bittiği günleri yaşıyoruz. Bayram kültürünü geri getirmeyi çok istiyoruz. Çocukların sokaklarda gezdiği, ‘şu ev şeker verir, şu ev para verir’ dediği günleri görmek istiyoruz. Eski bayramlarımız yok. Tabii ki bunda alım gücünün etkisi var. Fiyatlarımız yüksek, bu bizden kaynaklı bir şey değil. Genel olarak fiyatlar yüksek. Bundan dolayı ciddi bir düşüş var. 5 gün sonra bayram ve bundan dolayı vatandaş da heyecanı göremiyoruz. Bayram kampanyası yaptık, fiyatlarımız 100 lira. Firma yaptı, biz de onu uyguluyoruz. Bayramdan sonra fiyatlarımız 150 liraya gelecek. 100 lira çok ciddi bir rakam geliyor. Biz vatandaşa anlatıyoruz, kampanya olduğunu, normal fiyatımızın 150 lira olduğunu ama maalesef vatandaş bir düşünüyor."

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