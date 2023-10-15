Edis: Sahnede büyüdüğümü hissediyorum

Edis önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu.

Edis: Sahnede büyüdüğümü hissediyorum

Edis önceki akşam Kerki Solfej’in sonbahar konserleri serisinin üçüncü ve son konserinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu.

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Sanatçı, dansçılarıyla yaptığı şovla da alkış aldı. Edis, zaman zaman seyircileriyle sohbet de etti ve “Sizlerle beraber yaş alıp, sizlerle birlikte büyüyormuş gibi hissediyorum. Hayatımızın sonuna kadar böyle konserlerde buluşabilmek dileğiyle. Nefesimin yettiği kadar bu işi yapmaya ve sizlerle birlikte, burada bu duyguyu paylaşmaya devam edeceğim” dedi.

Sanatçıyı 3 gün boyunca yaklaşık 15 bin kişi izledi.

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