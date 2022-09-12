﻿E-Dolandırıcılık başımıza bela oldu

Teknoloji geliştikçe dolandırıcılık yöntemleri de çeşitleniyor.

İnsanlarımız dolandırıldığını hayatı boyunca bile anlayamayabiliyor.

Özellik e-dolandırıcılık konusunda uzman olan hukuk bürosu sayısı da oldukça az. Savcı ve hâkimler bile bu konuda çok bilgili değiller.

Adliyelerde bu konularda bekleyen yüz binlerce dolandırıcılık dosyası bekliyor.

Bir tanesi de benim yeğenime ait. Anadolu adliyesinde Ağır Ceza Mahkemesinde davası görülecek.

Yaşanan şaşırtıcı ve çok dikkat etmenizi gerektirecek olaylar silsilesini anlatayım…

Bilerek konuyu yazmak istedim. Amacım bir yerleri etkilemek değil ama mağdur konumdan nasıl sanık konumuna düşüyor insanlar bilinsin istedim.

Süreç, ablam ve kızının bir araç kiralamak istemesiyle başlıyor. Bunun için internetten araç kiralama firmaları ile ilgili arama yapıyorlar.

En uygun fiyatı veren www.paparacars.com (artık böyle bir site yok) adlı araç kiralama sitesine denk geliyor. Araçları inceliyorlar ve bütçelerine uygun olan aracı beğeniyorlar.

Sitede belirtilen "0535 581 24 31" numaralı telefon numarasını arıyorlar ve karşılarına kendisini "Serkan Ovalı" diye tanıtan biri çıkıyor. Bu kişi ile araç konusu ve şartları konuşuluyor. Anlaşılıyor.

Ertesi gün seçilen araç ile ilgili belirtilen hesaba ablam kızı üzerinden 3750 TL ödeme yapıyor. Ödemenin alındığını ve aracın gönderildiğini belirten mesaj gönderiliyor.

Buraya kadar sorun yok.

Ancak beklenen araç bir türlü gelmiyor ve telefonlara çıkılmıyor. Dolayısıyla ablam dolandırıldığını anlıyor. Bunun üzerine karakola gidip suç duyurusunda bulunuyor. Bu sırada dolandırıcıların "bizi kimse bulamaz" tarzında mesajları geliyor.

Fakat aradan geçen sürede yeğenim karakoldan dolandırıcılık suçlaması ile çağrılıyor.

Yanlış okumadınız.

Hayatında karakolun kapısından geçmemiş çocuk panikliyor doğal olarak. Durum karakola gittiğinde ortaya çıkıyor. Araç kiralama şirketinde bulunan kişiler ablam araç kiralarken sözleşme adı altında aldığı kimlik görselleri ve bilgileri ile Papara adlı kendilerini finansal teknoloji kuruluşu olarak tanıtan yerden hesap açmışlar.

Papara adlı siteye ulaşmaya çalışmayın zira çözüm olarak sundukları hiçbir şey yok. Girin bakın şikayetlere yüzlerce şikayet var. Hepsinin altına da otomatik cevap metni iliştirilmiş. Müşteri hizmetleri de keza farklı bir şey yapmıyor. Ulaşabilirseniz tabii ki…

Açtıkları bu hesabı Kocaeli Gölcük ilçesinde dolandırmak amacı ile kullanmışlar. Yeğenim bahse konu firmada bir hesabı olmadığını, kullanmadığını beyan ediyor ve kendi adına açılan hesap ile ilgili kurumdan ve kişilerden şikayetçi oluyor.

Yeğenim artık ''hukuk devleti'' ile tanışıyor. Nasıl olsa her şey gün gibi ortada suçum yok diye düşünse de Anadolu adliyesindeki savcı bey hiçbir araştırma yapmadan dolandırıcılık ile ilgili ağır ceza mahkemesine başvuruyor ve mahkeme kabul ediyor. 3 şüpheli var. Neredeyse çete lideri de benim yeğenim olmuş.

Tam bir merhum Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'in "Pardon" filmi gibi bir duruma dönüyor iş…

İddianameyi okudum. Benim yeğenim adına açılan sahte hesap ile dolandırdıkları kişinin yatırdığı paranın aktarıldığı hesap aynı. Açılan hesaptan alışveriş yapılmış. Savcı bey suçladığı şahısların suç duyurularını ve başına gelenleri "suçtan kurtulmak için" söylenen yalan olarak görmüş. Hesabın nasıl nereden açıldığı. IP numaraları. Şahıslar arasındaki bağ. HTS kayıtları vs gibi verileri incelemeden dava açmış.

İşte ülke bu halde… Dolandırıcıların ellerini kollarını sallayarak cirit attığı, faaliyetlerine devam edip cezasız kaldığı canım ülkemde dolandırılan insanların yargılandığı hukuk sistemi.

Mesele yeğenimin meselesi değil. Bu durumda olan binlerce kişi var. Bu para sistemleri dolandırıcılar için bir aklama merkezi ve gelir kapısı gibi çalışıyor.

Durun daha bitmedi…

Aynı durum benim başıma da geldi.

HGS yüklemesi için PTT'nin sayfasına girdim ve kartıma HGS yüklemesi yaptım. Köprüden geçerken para çekilmedi. Araştırdığımda PTT'nin resmi sitesi birebir kopyalanmış olduğunu öğrendim. PTT Genel Müdürlüğü ile konuştum.

Doğruladı, "engelleyemiyoruz" dedi. Parayı çeken firma yine banka olmayan finans kuruluşu ve pos hizmeti veren başka bir kuruluş var. "İninal" adlı kuruluşun avukatı Derya Hanım ile konuştum. Bu tür durumların yaşandığını anlattı ve dolandırılanların bulunması için yardımcı olmaya çalıştı.

Ben buldum tabii dolandırıcılar. Urfa'da çıktılar. Polis zaten takipteymiş. Operasyon yaptı. Ancak bu kişiler çok kısa sürede çıkıp tekrar dolandırıcılık yapmaya kişileri dolandırmaya devam ediyorlar.

Ceza verecek olan yargı ise suçluyu tespit edip cezalandırmak yerine masum ve mağdur olan kişileri cezalandırmaya çalışıyor.

Üstüne üstlük gerçek suçlular da çok kısa süre içerisinde yargılanıp tahliye oluyor.

Kripto para dolandırıcılığı, e-ticaret dolandırıcılığı, gizli kalması gereken kimlik bilgilerinin deepweb'te satılığa çıkarılması vb. olaylar sanki hiç olmamış gibi buna karşı sadece Emniyet Siber Suçlarla Mücadele biriminin mücadele edecek şekilde yalnız bırakılmasına anlam veremiyorum.

Anladığım kadarıyla yargı sisteminde bu konuda bir eğitimsizlik de söz konusu.

Bu ve benzeri şikâyetleriniz varsa bana yazın. Hep birlikte takipçisi olalım…