Edremit'te çıkan yangında bayılan adamı esnaf kurtardı

Edinilen bilgiye göre, yangın Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi'nde meydana geldi.

Evden dumanların çıkması sonucu esnafın kapı zincirini kırarak içeri girdiği yangında, baygın halde bulunan 64 yaşındaki Hasan Düzgören isimli vatandaş hemen aşağıya indirildi.

ESNAFIN ZAMANINDA MÜDAHALESİ KURTARDI

Yangına, Büyükşehir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Hasan Düzgören isimli adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Unutulan sigaranın yatağı tutuşturup için için yanması sonucu adamın baygınlık geçirmiş olabileceği, esnafın ise zamanında müdahalesiyle vatandaşı kurtardığı öğrenildi.

Zinciri kırarak eve giren esnaf Cemal Taştan, "İçerisi duman içindeydi. Adam da dumandan fenalaşarak yüzü koyun yatıyordu, hemen aşağıya aldık. Aşağıya inince kendine geldi" dedi.