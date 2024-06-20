Edremit'te silahlı kavga: 2 ölü, 4 gözaltı

Olay, Edremit'in Yolören Mahallesi Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Önceden aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı ve tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışmada ağır yaralanan N.G. ve A.Ü. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. N.G. 41 yaşında, A.Ü. ise 38 yaşındaydı.

Jandarma ve sağlık ekipleri ihbar üzerine hızla olay yerine sevk edildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı ve olaya karışan 4 kişiyi silahlarıyla birlikte gözaltına aldı.

Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyarak, olayın vahametini gözler önüne serdi.