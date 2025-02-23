Edremit'te zeytin hasadı 'Meci geleneği' ile son buldu

Meci Şenliği'nde "Geleneksel Meci Yolculuğu" seremonisi gerçekleştirildi. Son zeytin ağacının hasadı yapıldı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de hasada katıldı. Zeytin işçileri tarafından meci geleneği canlandırıldı. İşçiler temsilen hasadın sona ermesi sonucu ağaca bağlanan kahyanın kurtarılmasını canlandırdı. Ağaca bağlanan kahya, çalışanlara bahşiş verilmesiyle kurtarıldı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş 2 gün süren Meci Şenliği'ne soğuk havaya rağmen ilgi gösteren katılımcılara teşekkür ederek; "Zeytin, bizim için sadece bir ürün değil, aynı zamanda emeğin, doğanın ve dayanışmanın sembolüdür. Bu geleneği daha da ileriye taşımak bizlerin sorumluluğudur. Bugün Geleneksel Meci Yolculuğu ile bu emeğin meyvelerini topluyoruz. Edremit, Türkiye'nin en kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olarak, her yıl binlerce ton zeytinle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bu anlamda zeytin ve zeytincilikle özdeşleşen bölgemizdeki tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Onların fedakarlıkları, emeği ve zeytine olan sevgisi sayesinde, bu güzel miras her geçen gün daha da güçleniyor. Meci geleneğine sahip çıkarken, hep birlikte daha güzel yarınlar için bir arada bu geleneği büyüterek gelecek nesillere aktarmalıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Edremit yöresine ait Türkmen ve Yörüklerin giydiği geleneksel kıyafetlerle "Zeytin Defilesi" yapıldı. Türkmen ve Yörüklerin gündelik hayat dışında özel günlerde giydiği, yapımı uzun süren geleneksel elbiseler köylüler tarafından defilede sergilendi.

Edremit bindallıları da katılımcılar tarafından ilgi gördü. Daha sonra Edremit Belediyesi tarafından müzik dinletisi gerçekleşti. Edremit Belediyesi Müzik Eğitmeni Barış Yalçın'ın, Edremit için yaptığı albümden şarkılarıyla 2 gün süren meci şenliği sona erdi.