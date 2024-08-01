Efeler Belediyesi’nde haciz işlemleri başlatıldı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediyelere yönelik bu tür icra işlemlerinin anlaşılmaz olduğunu belirtti.

Başkan Yetişkin, SGK borçlarının tahsiline ilişkin sürecin devam ettiğini ve 15 günlük yasal itiraz süreci nedeniyle şu an için belediye hesaplarına bloke konulmadığını ifade etti. "308 milyon TL'lik borcun 86 milyon TL'lik kısmı için ödeme emri bugün bize tebliğ edildi. Bu süreçte hesaplarımıza bloke konmadı çünkü 15 günlük yasal itiraz sürecimiz var. Ancak 23 milyon TL'lik bir ödemenin yapılmasını istiyorlar, bu bizim için şu an mümkün gözükmüyor" dedi.

Yetişkin, kamu alacaklarından dolayı belediyelere yönelik icra işlemlerinin hizmeti engellemeye yönelik olduğuna dair şüphe uyandırdığını da sözlerine ekledi. "Belediyeler zaten büyük bir borç yükü altında. Kamu alacaklarından dolayı bu tür icra işlemlerine başlanması, belediyelerin hizmet etmesini engellemek için yapılmış gibi görünüyor. Bizim zaten paramız yok, üstüne bir de haciz işlemleriyle karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.

Ülke genelindeki belediyelerin büyük çoğunluğunun SGK'ya borcu olduğunu belirten Yetişkin, "Bizim esas önceliğimiz vatandaşlarımıza hizmet etmek. SGK borçlarını bir şekilde öderiz. Efeler Belediyesi güçlü bir belediye, ancak bu tür icra işlemlerini anlamak mümkün değil. Diğer belediyelerin de borçlarını takip edeceğiz, bakalım ne yapacaklar" dedi.