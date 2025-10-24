Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 56. sezonu yarın başlayacak.

Ligde 2025-2026 sezonu, saat 13.00'te Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlikspor maçıyla açılacak.

İlk hafta ayrıca geçen sezon SMS Grup Efeler Ligi şampiyonu olan Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana'yı karşı karşıya getirecek.

Yeni sezonda 9 şehirden 14 kulüp mücadele verecek. İstanbul'u 4, Ankara'yı 3, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Ordu ve Şırnak'ı da birer takım temsil edecek.

İLK YARI 27 ARALIK, LİG ETABI 22 MART'TA TAMAMLANACAK

Efeler Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 27 Aralık'ta sona erecek, ikinci devre ise 11 Ocak 2026'dan 22 Mart 2026'ya kadar sürecek.

Lig etabını birinci sırada bitiren takım CEV Şampiyonlar Ligi'ne son sıradan (CEV kontenjanına göre) katılmaya hak kazanacak.

Normal sezonda ilk 4 sırayı alan takımlar şampiyonun da belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip de sıralamanın belli olacağı play-off 2. etapta mücadele verecek.

Avrupa kupalarına katılacak takımlar bu sıralamaya göre belli olacak.

ZİRAAT BANKKART SON 5 YILIN 4'ÜNDE ŞAMPİYON OLDU

Geçen yıl hem Erkekler CEV Kupası hem de SMS Grup Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart, yeni sezona da iddialı başlıyor.

Polonyalı smaçör Tomasz Fornal ve Hollandalı pasör çaprazı Nimir Abdel-Aziz'i kadrosuna katan başkent ekibi, lig öncesi oynanan AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti.

Kulüp tarihindeki 4 lig şampiyonluğunu son 5 sezonda kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonlukların 3'ünü, 2022'nin şubat ayından beri takımın başantrenörlüğünü yapan Mustafa Kavaz yönetiminde elde etti.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TAKIM ECZACIBAŞI

Ligin geride kalan 55 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kez ile Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.

KUPA 5 YILDIR ANKARA'YA GİDİYOR

Lig şampiyonu 5 sezondur başkentten çıkıyor. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutan Eczacıbaşı'nı, 10 kez mutlu sona ulaşan Halkbank ve sonuncusu 2019'da olmak üzere 5 kupası bulunan Fenerbahçe takip ediyor.

Galatasaray, Arkas Spor ve Ziraat Bankası'nın 4'er, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT'nin 3'er, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Büyükdere Boronkay'ın da birer şampiyonluğu bulunuyor.

GALATASARAY 36 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR

Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine 2025'te de son veremedi.

Ligin ilk sezonu 1970-1971'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1987, 1988 ve 1989'da üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.

Voleybol Efeler Ligi'nin geride kalan 55 sezonunda en başarılı takımlar ve şampiyonluğa ulaşanların listesi şöyle: