Efeler'de faciadan dönüldü! Prizde takılı olan şarj aleti yangın çıkardı

Yangın, Girne Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerindeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şarj olması için prize takılı şadrj aletinin (Powerbank) aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı.

Evin içini saran duman ve kokuyu fark eden ev sahibi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve ADM ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ADM ekipleri de elektriği keserek güvenlik önlemi aldı.

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Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, ev sahibinin dikkati olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

Prize takılı şarj aleti evi yaktı

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.