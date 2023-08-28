Efeler'de seyir halindeki araçta yangın çıktı

Olay, Güzelhisar Mahallesi Denizli Bulvarı üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D.A. yönetimindeki servis aracı fren sisteminde oluşan arıza nedeniyle yanmaya başladı.

Aracın ön kısmından gelen dumanları fark eden servis şoförü aracı sağa çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.



Yangınla ilgili inceleme sürüyor.