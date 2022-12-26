Efes Selçuk’ta yeni yıl panayırı başlıyor

Efes Selçuk, yeni yıl heyecanını panayır ile yaşayacak. Pazar Yeri'nde üç gün boyunca açık kalacak panayırda hediyelik eşya stantları, müzik, DJ performans, çocuk etkinlikleri, lunapark, kar makinesi, sihirbaz, Noel Baba, palyaço, maskot Olaf ve Pamuk Prenses çocuklarla ve tüm kentlilerle buluşacak.

Yeni yılı bir kez daha panayır ile karşılayacak Efes Selçuk’ta çocuklar doyasıya eğlenirken, yerel üreticiler de el emeği ürünlerini satışa sunacak. Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Panayırı'nda üç gün boyunca stantlar saat 10.00’da açılacak. Akşam 18.00'den itibaren DJ performansı, lunapark ve eğlenceli etkinlikler katılımcılarla buluşacak.