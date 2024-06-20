Efsane antrenör azgın teke çıktı. 48 yaş küçük sevgiliyle yakalandı

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Efsane antrenör azgın teke çıktı. 48 yaş küçük sevgiliyle yakalandı

Spor efsanesi Bill Belichick, kendinden 48 yaş küçük sevgilisiyle teknede yakalandı.

Amerikan Ulusal Futbol Ligi NFL'in efsane koçu Bill Belichick, 70’inden sonra şaşırdı.

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Belichick, 10 yıllık kız arkadaşı Linda Holliday'den ayrıldıktan sonra 24 yaşındaki eski amigo kız Jordon Hudson’la sevgili oldu.

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Super Bowl’u 8 kez kazanan eski New England Patriots baş antrenörü dünya basınının da bu gündemine düştü.

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İddialara göre koç Belichick, genç kadınla 2021'de bir uçakta tanıştı. Ardından Belichick, sevgilisi Holliday’den ayrıldı ve genç kadınla ilişkiye başladı.

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İkilinin ilişkisi büyük tartışmalara neden olurken bazıları da "Yaş sadece bir rakamdır" yorumları yaptı.

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72 yaşındaki Bill Belichick ve 24 yaşındaki kız arkadaşı Jordan Hudson, ilk kez Nantucket'teki teknesinde birlikte görüldü.

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