Efsane bakan 'geri adım atılması söz konusu değildir' diyerek açıkladı

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Kıbrıs meselesi ve Adalar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin adalarda fiilen olduğunu belirten Tantan, Kıbrıs meselesiyle ilgili ABD’nin referandumsuz bir anlaşma dayatmasına müsaade edilmemesini belirterek, Ada’da fiilen Türklerin de olduğunu ifade etti.

Öte yandan Tantan, KKTC’nin Ada’nın etrafındaki yeraltı zenginliklerinden hakkı olan payı almadığı takdirde tüm seçeneklerin masada olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"ADA’DA FİİLEN TÜRKİYE VARDIR VE GERİ ADIM ATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Tantan, şunları söyledi,

“Kıbrıs meselesiyle ilgili ABD’nin referandumsuz bir anlaşma dayatmasına müsaade edilmemelidir. 1960’ta iki toplumun liderleri, Türkiye ve Yunanistan’ın anlaşması ile kurulan yapı bugünkü durumda mümkün değildir. Ada’da fiilen Türkiye vardır ve geri adım atılması söz konusu değildir. Ada’nın etrafındaki yeraltı zenginliklerinden KKTC hakkı olan payı almadığı takdirde tüm seçenekler masada olmalıdır. Libya ile yapılan münhasır ekonomik bölge anlaşması benzeri yeni anlaşmalar diğer bölge ülkeleriyle yapılarak Doğu Akdeniz’de, Adalar Denizi’nde ve diğer denizlerimizde Mavi Vatan’dan taviz verilmemelidir. 1878’de kiralama oyunu ile İngilizlerin gasp ettiği Kıbrıs Adası Türk’tür. Türkiye Kıbrıs’ta bir oldubittiye asla müsaade etmeyecektir. Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!”