Efsane başkanın oğlu ölü bulundu!

İzmir'in Foça ilçesinin eski belediye başkanı Ahmet Nihat Dirim'in oğlu Kerem Dirim (38), sazlıkta ölü bulundu. Karın, bilek ve boğazında kesikler bulunan Dirim'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

EFSANE BAŞKAN OLARAK TANINIYORDU

Foça’da 1989-1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan ve efsane başkan olarak anılan Ahmet Nihat Dirim'in, evli ve 2 çocuk babası olan oğlu Kerem Dirim, dün sabah evden çıktı.

Erdal İnönü ve Ahmet Nihat Dirim

Dirim’den haber alamayan yakınları, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. İlçe merkezi ve çevresinde polis ve jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı.

Saat 22.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Eski Gediz mevkiinde Dirim'in otomobiline ulaşıldı. Bunun üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Otomobilin bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre kadar ilerisindeki sazlık alanda Dirim'in cansız bedenine ulaşıldı. Karın, bilek ve boğazında kesikler bulunan Dirim'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ahmet Nihat Dirim ve Kerem Dirim

Jandarma, bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Dirim'in ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

CENAZESİNE TUNÇ SOYER DE KATILMIŞTI

2022'de hayatını kaybeden Ahmet Nihat Dirim'in cenazesine eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılmıştı.

Soyar ve Kerem Dirim, cenaze törenindeki fotoğrafları yeniden gündeme geldi.