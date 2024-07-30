Efsane futbolcuların gençlik ve şimdiki halleri yapay zekayla yan yana

Kaynak: Haber Merkezi
Efsane futbolcuların gençlik ve şimdiki halleri yapay zekayla yan yana

Efsane futbolcuların gençlik ve şimdiki halleri yapay zeka kullanılarak bir araya getirildi. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede beğeni toplayarak gündem oldu.

Efsane futbolcuların gençlik halleriyle şimdiki halleri, yapay zeka kullanılarak bir araya getirildi ve bu etkileyici video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Futbol dünyasının unutulmaz isimlerinin yıllar içindeki değişimini gösteren video, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılandı. Videoda, futbol efsanelerinin gençlik dönemlerinden alınan fotoğraflar ile günümüzdeki halleri birleştirildi. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulan bu çarpıcı görseller, futbolseverlere nostaljik anlar yaşattı

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