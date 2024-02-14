Efsane general Saldıray Berk hayatını kaybetti. FETÖ kumpaslarına karşı dik duruşuyla biliniyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Efsane general Saldıray Berk hayatını kaybetti. FETÖ kumpaslarına karşı dik duruşuyla biliniyordu
Atatürkçü ve vatanperverliğiyle bilinen Emekli Orgeneral Saldıray Berk, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti.

Atatürkçü ve vatanperverliğiyle bilinen Saldıray Berk, görevde olduğu dönemde FETÖ kumpaslarına karşı dik duruşu ve mücadelesiyle akıllara kazınmıştı.

2 gün sonra doğum günü olan Berk'in 75 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.

ERGENEKON DAVASINDA F-16’LARI UÇURMUŞTU

Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan Saldıray Berk, mahkeme günü mahkemeye gelmemiş ve Erzurum Adliyesinin üstünden iki adet F-16 uçurduğu anlar hafızalara kazınmıştı.

“GENELKURMAY BAŞKANI OLMASINI ENGELLEDİK”

İlerleyen yıllarda, Saldıray Berk ve dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner hakkında Ergenekon üyesi olduğu gerekçesi ile soruşturma başlatan İliç Savcısı Bayram Bozkurt, Saldıray Berk'in Genelkurmay Başkanı olmasını engellemek için soruşturmaya dâhil edildiğini söyledi.

Bozkurt, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası Fetullahçı yapılanmaya üye olma suçundan tutuklanmıştı.

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