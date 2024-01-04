Efsane isim Elvis Presley sahnelere geri dönüyor

İngiliz eğlence şirketi Layered Reality, 1977’de yaşamını yitiren Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley’in 2024’ün Kasım ayında hologram yapılacak olan bir konserle seyirci karşısına çıkacağını açıkladı. ‘Elvis Evolution’ isimli konserin, ilk olarak İngiltere'nin başkenti Londra’da sahneleneceği ve konser için açılan web sitesinde bulunan bekleme listesine kayıt yaptırarak bilet ayırtma işleminin yapılabildiği açıklandı.

“YEPYENİ BİR HAYRAN KUŞAĞI”

Şirket tarafından konsere ilişkin yapılan açıklamada, “Gösteri, Elvis'i canlı izlemenin sismik etkisini yepyeni bir hayran kuşağı için yeniden yaratacak, gerçeklik ve fantezi arasındaki çizgileri bulanıklaştıracak bir konser deneyimiyle zirveye ulaşacak. Gerçek boyutlu dijital bir Elvis, en ikonik şarkılarını ve hareketlerini ilk kez bir İngiltere sahnesinde paylaşacak. Tüm bunlar Layered Reality'nin teknoloji, artırılmış gerçeklik, tiyatro, projeksiyon ve çoklu duyusal efektlerden oluşan benzersiz karışımı sayesinde gerçekleşecek” denildi.

HOLOGRAM KONSERLER YAYGINLAŞIYOR

İsveç kökenli müzik grubu ABBA, 2022’de İngiltere’de kendilerine özel kurulan arenada gençlik görüntülerini içeren hologramlarıyla sahneye çıkmıştı. ABBA Arena isimli sahnede, haftanın beş günü hologram ‘ABBA Voyage’ konserleri gerçekleşiyor.