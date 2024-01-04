Efsane isim Elvis Presley sahnelere geri dönüyor

Kaynak: DHA
Efsane isim Elvis Presley sahnelere geri dönüyor
İngiliz eğlence şirketi Layered Reality, Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'in Kasım ayında Londra'da hologram bir konserle hayranlarıyla buluşacağını açıkladı.

İngiliz eğlence şirketi Layered Reality, 1977’de yaşamını yitiren Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley’in 2024’ün Kasım ayında hologram yapılacak olan bir konserle seyirci karşısına çıkacağını açıkladı. ‘Elvis Evolution’ isimli konserin, ilk olarak İngiltere'nin başkenti Londra’da sahneleneceği ve konser için açılan web sitesinde bulunan bekleme listesine kayıt yaptırarak bilet ayırtma işleminin yapılabildiği açıklandı.

154328843-elvis-presley-15-curiosidade-sobre-o-rei-do-rock.jpg

“YEPYENİ BİR HAYRAN KUŞAĞI”

Şirket tarafından konsere ilişkin yapılan açıklamada, “Gösteri, Elvis'i canlı izlemenin sismik etkisini yepyeni bir hayran kuşağı için yeniden yaratacak, gerçeklik ve fantezi arasındaki çizgileri bulanıklaştıracak bir konser deneyimiyle zirveye ulaşacak. Gerçek boyutlu dijital bir Elvis, en ikonik şarkılarını ve hareketlerini ilk kez bir İngiltere sahnesinde paylaşacak. Tüm bunlar Layered Reality'nin teknoloji, artırılmış gerçeklik, tiyatro, projeksiyon ve çoklu duyusal efektlerden oluşan benzersiz karışımı sayesinde gerçekleşecek” denildi.

HOLOGRAM KONSERLER YAYGINLAŞIYOR

İsveç kökenli müzik grubu ABBA, 2022’de İngiltere’de kendilerine özel kurulan arenada gençlik görüntülerini içeren hologramlarıyla sahneye çıkmıştı. ABBA Arena isimli sahnede, haftanın beş günü hologram ‘ABBA Voyage’ konserleri gerçekleşiyor.

İlgili Haberler
Cem Karaca'nın filminden ilk fragman yayınlandı. İsmail Hacıoğlu’nun performasına övgü yağdı
Time Dergisi 'Yılın Kişisi'ni seçti
Michael Jackson'un deri ceketi binlerce dolara satıldı
Elvis Presley'in ailesinde 100 milyon dolarlık miras krizi
Son Haberler
Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer Spor
Kocaelispor'a Süper Lig'den transfer
Türkiye, Bulgaristan ve Romanya anlaştı. 11 Ocak’ta imzalanıyor Gündem
Türkiye, Bulgaristan ve Romanya anlaştı. 11 Ocak’ta imzalanıyor
Ayla Algan vefat etti. 'Başındaki yazmanın ben verdum parasını' diyen ses öldü Gündem
Ayla Algan vefat etti. 'Başındaki yazmanın ben verdum parasını' diyen ses öldü
Zehir tacirlerine 1036 yıl ceza istendi Gündem
Zehir tacirlerine 1036 yıl ceza istendi
Ekrem İmamoğlu taziye ziyaretinde Kur'an okudu Gündem
Ekrem İmamoğlu taziye ziyaretinde Kur'an okudu
Trabzonspor'un yıldızı Beşiktaş'a gidiyor. Hasan Arat'tan bomba transfer Spor
Trabzonspor'un yıldızı Beşiktaş'a gidiyor. Hasan Arat'tan bomba transfer
Berlin’de Filistin’e destek gösterisi Dünya
Berlin’de Filistin’e destek gösterisi