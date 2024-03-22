Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü

Keskin Kalem medya dünyasında ses getirecek bir yazı kaleme aldı. Bir döneme damgasını vuran CNBC-e geri dönüyor.
Kanal 2015'te yayın hayatına son vererek yerini TLC'ye bırakmıştı.
Bir dönemin efsane kanalı ekonomi ve dizi kanalı olarak uzun süre yayın hayatını sürdürmüştü.
Geçtiğimiz aylarda da CNBC-e’nin tekrar yayın hayatına başlayacağı iddia edilmişti. Şimdi ise kanalla ilgili ayrıntılar geldi.
Daha önce Doğuş Grubu’nun kanalı olarak bilinen CNBC-e’nin İlbak ailesinin sermayesiyle yeniden ekranlara döneceği öne sürüldü.
Kanalın başına gelecek ismin ise Servet Yıldırım olacağı belirtildi.
Kanalın yerinin ise İkitelli’deki Ramada otelin giriş katında kurulacağı öğrenildi.
Efsane kanalın Haziran ayında yayına geçmesi bekleniyor.
Ayrıca kanalın ilk flaş transferiyse daha önce CNN Türk, Milliyet gibi mecralarda görev yapan Didem Tümer olacak.
Öte yandan Keskin Kalem yazısının devamında Türkiye’nin en önemli şirketlerinden biriyle ilgili öyle bir şey duyduğunu aktararak şirketin ismini verdi.
Keskin Kalem, “Biri ismi bilinen bir iletişim danışmanlığı ajansı veeeee diğeri Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden birinin kurumsal iletişim direktörü.” dedi.
Devamında ise “Bu iletişim danışmanlığı ajansı ve direktör, bir gün bu çok ünlü şirketi çok büyük bir skandala tüm basiretsizlikleriyle sürüklemişler.” şeklinde açıkladı.
Ayrıca işin içinde bir gazeteye rüşvet verilmesi gibi çok rezil bir skandal olduğunu vurgulayan Keskin Kalem, “Şirketin her türlü sırrını, bu ajansa anlatan direktör, bilmeden tüm şirketi, şantajcı bir tayfanın eline esir olarak düşürmüş.” dedi.