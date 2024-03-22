Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü

Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü
Kaynak: Medyaradar
Yayın hayatına 2015’te sonra veren CNBC-e tekrar yayına başlayacağı tarih belli oldu.
1/13
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 1

Keskin Kalem medya dünyasında ses getirecek bir yazı kaleme aldı. Bir döneme damgasını vuran CNBC-e geri dönüyor.

2/13
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 2

Kanal 2015'te yayın hayatına son vererek yerini TLC'ye bırakmıştı.

3/13
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 3

Bir dönemin efsane kanalı ekonomi ve dizi kanalı olarak uzun süre yayın hayatını sürdürmüştü.

4/13
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 4

Geçtiğimiz aylarda da CNBC-e’nin tekrar yayın hayatına başlayacağı iddia edilmişti. Şimdi ise kanalla ilgili ayrıntılar geldi.

5/13
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 5

Daha önce Doğuş Grubu’nun kanalı olarak bilinen CNBC-e’nin İlbak ailesinin sermayesiyle yeniden ekranlara döneceği öne sürüldü.

6/13
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 6

Kanalın başına gelecek ismin ise Servet Yıldırım olacağı belirtildi.

7/13
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 7

Kanalın yerinin ise İkitelli’deki Ramada otelin giriş katında kurulacağı öğrenildi.

8/13
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 8

Efsane kanalın Haziran ayında yayına geçmesi bekleniyor.

9/13
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 9

Ayrıca kanalın ilk flaş transferiyse daha önce CNN Türk, Milliyet gibi mecralarda görev yapan Didem Tümer olacak.

10/13
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 10

Öte yandan Keskin Kalem yazısının devamında Türkiye’nin en önemli şirketlerinden biriyle ilgili öyle bir şey duyduğunu aktararak şirketin ismini verdi.

11/13
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 11

Keskin Kalem, “Biri ismi bilinen bir iletişim danışmanlığı ajansı veeeee diğeri Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden birinin kurumsal iletişim direktörü.” dedi.

12/13
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 12

Devamında ise “Bu iletişim danışmanlığı ajansı ve direktör, bir gün bu çok ünlü şirketi çok büyük bir skandala tüm basiretsizlikleriyle sürüklemişler.” şeklinde açıkladı.

13/13
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü 13

Ayrıca işin içinde bir gazeteye rüşvet verilmesi gibi çok rezil bir skandal olduğunu vurgulayan Keskin Kalem, “Şirketin her türlü sırrını, bu ajansa anlatan direktör, bilmeden tüm şirketi, şantajcı bir tayfanın eline esir olarak düşürmüş.” dedi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli
Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli
İstanbul'u dev trof vuracak. Romanya üzerinden giriş yapacak
İstanbul'u dev trof vuracak. Romanya üzerinden giriş yapacak
AKP hangi şehirlerde fark yedi? 12 ilde yapılan anketten şaşırtan sonuçlar
AKP hangi şehirlerde fark yedi? 12 ilde yapılan anketten şaşırtan sonuçlar
Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti
Türkiye'nin en zengin 10 yeni ismi açıklandı. Birinci sıradaki isim değişti
MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı
Türk Dünyası'nın her yerinde Nevruz coşkusu yaşandı