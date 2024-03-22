Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü

Ayrıca işin içinde bir gazeteye rüşvet verilmesi gibi çok rezil bir skandal olduğunu vurgulayan Keskin Kalem, “Şirketin her türlü sırrını, bu ajansa anlatan direktör, bilmeden tüm şirketi, şantajcı bir tayfanın eline esir olarak düşürmüş.” dedi.