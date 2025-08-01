Efsane kulüpte yine kriz! Başkan arkasına bakmadan gitti

Kaynak: DHA
Efsane kulüpte yine kriz! Başkan arkasına bakmadan gitti

Altay'da mayıs ayında başkanlık koltuğunu devralan Yüksel Gürüz, imza kampanyası nedeniyle olağanüstü genel kurul kararı aldığını duyurdu.

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da 28 Mayıs'ta yapılan genel kurulda Prof. Dr. Yüksel Gürüz başkanlığında göreve gelen yeni yönetim, başlatılan imza kampanyası sonrası olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Şirketleşme çalışmaları kapsamında yatırımcı adayı Vahdettin Heyal'in desteğini alarak başkanlık koltuğuna oturan Yüksel Gürüz, "Altay'a hizmet etme şansımızı ortadan kaldıran bir süreç yaşanıyor. Altay benim için çok kıymetli. Altay'a bağlılığımla bugün itibari ile genel kurul kararı alıyorum. Sinan Kanlı'yı davet ettim. Kulübü devretmek için bekliyorum. Büyük bir üzüntü ile kulüple ilişkimizi kesiyoruz" dedi.

Kulüpte futbol şubesini şirkete devretmek için daha önce kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları A.Ş.'yi devralan Vahdettin Heyal ise, "Büyüklerimizden aldığımız Altay terbiyesi ve Altaylılığımızdan dolayı camiadan gelen sese kulak vermemek mümkün değildi. Bundan dolayı yatırımcı aday ve adaylarının önünü açmak, Altay'ın geleceğini camianın uygun göreceği güvenilir kişi, kişiler, kurum veya kurumlara teslim edilmek üzere yatırımcı sıfatıyla süreçten çekilmiş bulunmaktayım. Ben de sizler gibi yapıcı muhalefete çekilip Altay'ın menfaatlerini takip edeceğim. Herkese selam ve sevgiler" diye konuştu.

Altay'da yönetim, 7 oyuncunun takımdan ayrılması ve özellikle sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki çekmişti.

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