Efsane oyun 14 yıl sonra ilk kez PC’ye geliyor

Rockstar’ın geliştirdiği Red Dead Redamption serisinin ilk oyunu çıktığı günden bu yana sadece Play Staiton için yayınlandı. Oyunun yıllardır PC’de de çıkması beklenirken büyük bekleyişin yakında son bulması bekleniyor.

Rockstar’ın Play Staiton sayfasında paylaştığı bilgilerde oyunun ‘Remastered’ sürümüne ilişkin bilgiler yer aldı. Açıklamada oyunda yapılan geliştirmeler içinde “PC için özgün geliştirmeler” yer aldığı da duyuruldu.

Yapılan duyuruda 2010 yılında çıkan oyun için yapılan geliştirmeler arasında oyundaki her 2 oyuncu için eksiksiz tek oyuncu deneyimleri, ‘Yılın Oyunu’ sürümü içindeki tüm bonus içeriklerle birlikte 2023 yılında çıkan son konsol sürümündeki tüm geliştirmelerin eksiksiz bir şekilde yer alması bulunuyor. Ayrıca PC sürümü için artırılmış çözünürlükler ve mekanlara özel çoklu ses efektleri de yer alacak.

Öte yandan oyunda DLSS ve FSR gibi desteklerin yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

Söz konusu duyurunun ‘yanlışlıkla’ yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor. Öte yandan PC versiyonunun ne zaman yayınlanacağı henüz duyurulmadı.

Oyuncular PC versiyonunun çıkması ile birlikte 14 yıl önce çıkan efsane oyunu emilatöre bağlı kalmadan oynayabilecek. Öte yandan oyunda klavye ve fare desteğinin de yüksek seviyede olması bekleniyor.

RED DEAD REDAMPTİON KONUSU

Oyunun konusu; 1911 yılının Vahşi Batı'sında, ABD ile Meksika sınırları civarında geçiyor. Eski bir kanun kaçağı olan John Marston'ın ana karakter olarak yer aldığı oyunda; eşi ve çocukları devlet tarafından rehin alınan Marston'un, eski çete üyelerini yakalamak için verdiği mücadele konu ediliyor.

John Marston, Red Dead Redamption 2’de Van Der Linde çetesinin üyelerinden biri olarak karşımıza çıkıyordu.