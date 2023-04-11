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Efsane oyuncunu imzalı pozu açık arttırmada

Hollywood'un efsanevi ismi Marilyn Monroe'nun, şöhretinin zirvesinde olduğu dönemde imzaladığı bir portresi 20 bin dolardan açık artırmaya çıkarılıyor.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 16:41
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Efsane oyuncu Marilyn Monroe2nin imzalı pozu açık arttırmada satışa çıkıyor

Efsane oyuncunu imzalı pozu açık arttırmada
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Hollywood'un efsanevi yıldızlarından Marilyn Monroe'nun imzalı bir fotoğrafı, yıllar sonra 20 bin dolara satışa çıkarılıyor.

Oyuncunun 1953 yılında, henüz 27 yaşındayken imzaladığı fotoğrafında, "Sandra'ya en içten dileklerimle, Marilyn Monroe" notu yer alıyor.


Monroe, aynı yıl, "Erkekler Sarışınları Sever" (Gentlemen Prefer Blondes) ve "Milyoner Avcıları" (How to Marry a Millionaire) filmlerindeki performanslarının ardından yıldızlığa yükselmişti.

Monroe'nun en parlak yılında imzaladığı fotoğrafı, ABD'nin Boston kentinde RR Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı. Fotoğraf, adı gizli tutulan bir koleksiyoncu tarafından satılıyor.

RR Müzayede Evi sözcüsü, "Bu, sarışın bombanın 1953'te şöhretinin zirvesindeyken yakalanan klasik, neredeyse hiç bozulmamış bir portresi. Monroe, üç hit filmde oynadığında bilinen bir isim haline geldi: Niagara, Erkekler Sarışınları Sever ve Milyoner Avcıları. Bu, Marilyn'in çığır açtığı yıldan imzalı, büyüleyici bir portresi" ifadesini kullandı.

Kaynak NTV

 

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