Efsane şarkıcı Sinead O'Connor hayatını kaybetti. 2018'de Müslüman olmuştu

Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı ünlü kadın şarkıcı 56 yaşında hayatını kaybetti.

Efsane şarkıcı Sinead O'Connor hayatını kaybetti. 2018'de Müslüman olmuştu

BBC'nin haberine göre, Şüheda Davitt'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Sinead'ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

nothing-compares-2-u-final-tour.jpg

Açıklamada, 56 yaşındaki Davitt'in ailesinin ve arkadaşlarının acı haberden dolayı derin üzüntü duyduğu belirtildi.

"Nothing Compares 2 U" şarkısıyla 90'lı yıllarda dünya çapında ün kazanan, solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran Davitt bugüne kadar 10 albüm çıkardı.

o-conn-2083841-1.jpg

Davitt, 2018'de Müslüman olduğunu duyurarak, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İrlandalı şarkıcı Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtmişti.

Öne Çıkanlar
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Son Haberler
Vize sorunu TBMM gündemine taşındı Güncel
Vize sorunu TBMM gündemine taşındı
Sivasspor'a Dinamo Kiev'den takviye Spor
Sivasspor'a Dinamo Kiev'den takviye
Avcılar’da Suriyeli tacizciye meydana dayağı Güncel
Avcılar’da Suriyeli tacizciye meydana dayağı
Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Tatil için Türkiye'ye geldi Magazin
Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Tatil için Türkiye'ye geldi
Tanju Özcan'dan İmamoğlu için bomba iddia. Canlı yayında açıkladı Siyaset
Tanju Özcan'dan İmamoğlu için bomba iddia. Canlı yayında açıkladı
Lifli besinler kalp krizini önlüyor Sağlık
Lifli besinler kalp krizini önlüyor
Fenerbahçe'den transfer sinyali. Yapılan paylaşım taraftarı heyecanlandırdı Spor
Fenerbahçe'den transfer sinyali. Yapılan paylaşım taraftarı heyecanlandırdı