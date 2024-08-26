Efsane teknik direktör hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden İsveçli efsane teknik direktör Sven-Göran Eriksson, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Teknik direktörlük kariyerine 1977'de Degerfors'ta başlayan Eriksson ardından sırasıyla, Göteborg, Benfica, Roma, Fiorentina, Benfica, Sampdoria, Lazio, İngiltere Milli Takımı, Manchester City, Meksika, Fildişi Sahilleri, Leicester City, Guangzhou, Shanghai SIPG, Shenzhen ve Filipinleri'i çalıştırdı
Eriksson, hastalığının başlamasıyla birlikte Şubat 2023'te İsveç kulübü Karlstad'daki sportif direktörlük görevinden istifa etmişti.