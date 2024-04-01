Efsane vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu, Tokat’a Belediye Başkanı oldu

Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den belediye başkanı oldu.

Yazıcıoğlu, yüzde 54,81 oyla ipi göğüsleyen isim olurken iki dönemdir başkanlık yapan AKP’li Eyüp Eroğlu ise yüzde 30,15’te kaldı.

Böylece, 22 yıldır AKP'li başkanlar tarafından yönetilen Tokat’ta MHP de ilk kez belediye başkanlığını kazanmış oldu.

Öte yandan zaferini ilan ettikten sonra Tokat meydanında toplanan vatandaşlara seslenen Yazıcıoğlu "Babama arkamda görmüş olduğunuz hükümet binasında valilik nasip oldu. Şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum kıymetli hemşehrilerim" dedi.

VALİ RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR?

1948 yılında Trabzon, Köprübaşı'nda dünyaya gelen Recep Yazıcıoğlu; Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli gibi illerde valilik yaptı.

Yazıcıoğlu, görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı ve kişiliği nedeniyle ‘Süper Vali’ olarak anıldı.

Sisteme ilişkin sık sık ağır eleştiriler getiren Yazıcıoğlu, halkın sistemin içerisinde olmadığını ve bundan dolayı bürokrasinin hantallaştığını, bu yüzden yerinden yönetim sisteminin uygulanması gerektiğini dile getirmiştir.

Yazıcıoğlu, Tokat’ta valilik yaptığı dönemde torba bütçe uygulaması ile Cumhuriyetten bu yana yapılan dersliklerden daha fazla derslik kazandırmıştır.

Yazar Ayşe Kulin tarafından kaleme alınan Köprü adlı romandan esinlenilerek çekilen ve Star TV'de Erzincan Valiliği sırasında yapılması için büyük emek harcadığı Başpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsü'nün konu edildiği bir dizi film yayınlanmıştır.

Dizide valiyi sanatçı Erdal Beşikçioğlu canlandırmıştır.

Valinin karakter ismi dizideki ve diziden sonra devam eden "Vali" filminde Faruk Yazıcı'dır.

9 Ocak 2009'da gösterime giren Vali filminde ise Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Denizli'deki Uranyum rezervlerini Amerikan firmasının kullanımına açmadığı için suikaste kurban gittiği iddia edilmektedir.

HAYATINI NASIL KAYBETTİ?

Yazıcıoğlu, 2 Eylül 2003 tarihinde Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata giren Yazıcıoğlu, 8 Eylül 2003 tarihinde yaşamını yitirdi.

Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003'te toprağa verildi.