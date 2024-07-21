Efsanevi Vanilla Ninja grubu yeni singleını yayınladı

Estonya'nın efsanevi müzik grubu Vanilla Ninja iki yıllık bir aradan sonra yeni bir şarkı ile sahnelere geri döndü. Sting of a Scorpion adlı single yayınlanmasından itibaren büyük bir ilgiye mazhar oldu.

Pop-rock kategorisinde listelenen parça için Alman plak şirketi Bros Music işbirliğiyle bir de klip çekildi.

Singleın lansmanında konuşan grubun vokalisti Lenna Kuurmaa “Uzun bir aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bunu yüzde yüz Vanilla Ninja tarzına sahip bir şarkıyla yaptığımız için mutluyuz. Köklerimize döndüğümüzü söyleyebilirim" dedi.

Sting Of A Scorpion adlı parça Alman müzik yapımcısı ve besteci David Brandes ile Vanilla Ninja'nın 2005 Eurovision Şarkı Yarışması'nda sekizinci olan Tough Enough ve Cool Vibes gibi en büyük hitlerinde işbirliği yapan ünlü söz yazarı Bernd Meinunger tarafından yazıldı.

Vanilla Ninja grubu bugün en uzun soluklu ve kesintisiz açık hava eğlence şovu olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde bulunduran efsanevi Alman TV programı Fernsehgarten'de sahne alacak.

Fernsehgarten programı 38 yıldır üst üste ZDF'de yayınlanıyor ve her hafta sonu yaklaşık iki milyon izleyici tarafından izleniyor.