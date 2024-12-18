Ege açıklarında deprem (18 Aralık 2024)

AFAD verilerine göre; Muğla’nın Datça ilesinde Ege açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 11:58’de yerin 7.31 km altında meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [97.43 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-18
Saat:11:58:56 TSİ
Enlem:35.8175 N
Boylam:27.5025 E
Derinlik:7.31 km
Detay:https://t.co/DM9ryHpbbi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi’ne göre ise Akdeniz açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 8.1 km altında gerçekleşti. Saat 11.58’de deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 18, 2024
AKDENIZ https://t.co/uNOywHW00K
18.12.2024, 11:58:55 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 8.1 km#Kandilli
Çevre illerden hissedilmeyen depremde herhangi bir olumsuz durum ise yaşanmadı.