Ege açıklarında deprem (18 Aralık 2024)

AFAD verilerine göre; Muğla’nın Datça ilesinde Ege açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 11:58’de yerin 7.31 km altında meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’ne göre ise Akdeniz açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 8.1 km altında gerçekleşti. Saat 11.58’de deprem meydana geldi.

Çevre illerden hissedilmeyen depremde herhangi bir olumsuz durum ise yaşanmadı.