Ege bölgesi'nde 5 il için yoğun sis uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'da illeri için yoğun sis yaşanacağı belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son incelemelere göre; bölgemizin iç ve kuzey kesimlerinde görülen sis olayının devam etmesi üzerine önümüzdeki 3 (üç) günlük periyotta özellikle gece ve sabah saatlerinde Çanakkale'nin iç ve kuzey kesimleri, Çanakkale Boğazı çevreleri; Balıkesir'in iç ve kuzey kesimlerinde; Manisa'nın merkez ve çevrelerinde; İzmir'in güney ve iç kesimlerinde; Aydın'ın batı kesimlerinde gün içinde uzun sürecek ve çok yoğun yaşanacak bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı beklendiğinden hava kalitesinde azalma ile düşük görüş mesafesi nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanacağı için vatandaşlar dikkatli olmalarını istiyoruz" denildi.