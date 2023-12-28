Ege bölgesi'nde 5 il için yoğun sis uyarısı

Kaynak: DHA
Ege bölgesi'nde 5 il için yoğun sis uyarısı
Meteoroloji, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Aydın ve Manisa illeri için yoğun sis uyarısında bulundu. Bugün akşamdan itibaren etkili olması beklenen sisin, 31 Ocak öğle saatlerine kadar süreceği açıklandı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'da illeri için yoğun sis yaşanacağı belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son incelemelere göre; bölgemizin iç ve kuzey kesimlerinde görülen sis olayının devam etmesi üzerine önümüzdeki 3 (üç) günlük periyotta özellikle gece ve sabah saatlerinde Çanakkale'nin iç ve kuzey kesimleri, Çanakkale Boğazı çevreleri; Balıkesir'in iç ve kuzey kesimlerinde; Manisa'nın merkez ve çevrelerinde; İzmir'in güney ve iç kesimlerinde; Aydın'ın batı kesimlerinde gün içinde uzun sürecek ve çok yoğun yaşanacak bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı beklendiğinden hava kalitesinde azalma ile düşük görüş mesafesi nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanacağı için vatandaşlar dikkatli olmalarını istiyoruz" denildi.

egede-5-il-icin-yogun-sis-uyarisi-1322-dhaphoto1.jpg

egede-5-il-icin-yogun-sis-uyarisi-1322-dhaphoto2.jpg

egede-5-il-icin-yogun-sis-uyarisi-1322-dhaphoto3.jpg

egede-5-il-icin-yogun-sis-uyarisi-1322-dhaphoto4.jpg

egede-5-il-icin-yogun-sis-uyarisi-1322-dhaphoto5.jpg

egede-5-il-icin-yogun-sis-uyarisi-1322-dhaphoto6.jpg

egede-5-il-icin-yogun-sis-uyarisi-1322-dhaphoto7.jpg

Son Haberler
Göz sağlığıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar ortaya çıktı Sağlık
Göz sağlığıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar ortaya çıktı
Özgür Erdursun emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını canlı yayında açıkladı Ekonomi
Özgür Erdursun emekli maaşına ne kadar zam yapılacağını canlı yayında açıkladı
Akaryakıt yüklü tanker uçuruma yuvarlandı. Şoför öldü Gündem
Akaryakıt yüklü tanker uçuruma yuvarlandı. Şoför öldü
Gazze’de can kaybı 21 bin 320’ye çıktı Dünya
Gazze’de can kaybı 21 bin 320’ye çıktı
105 kaçak göçmene göz yuman ev sahiplerine gözaltı Gündem
105 kaçak göçmene göz yuman ev sahiplerine gözaltı
Ankara'da kayınpeder dehşeti. Tartıştığı gelinini öldürdü Gündem
Ankara'da kayınpeder dehşeti. Tartıştığı gelinini öldürdü
2023’te en çok tercih edilen yemekler belli oldu Gündem
2023’te en çok tercih edilen yemekler belli oldu