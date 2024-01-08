Ege Denizi’nde fırtına alarmı!

Kaynak: İHA
Ege Denizi’nde fırtına alarmı!
Meteoroloji, Ege Denizi’nde fırtına uyarısı yaptı. Rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Meteoroloji’den Kuzey Ege için uyarı açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada, “Kuzey Ege’de rüzgarın, (09.01.2024) Salı günü ilk saatlerden itibaren kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir." denildi.

Fırtınanın, çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edildi.

Güney Ege'de rüzgarın, Salı günü akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Çarşamba günü, gece saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI YAPILDI

Öte yandan, fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama ve benzeri olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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