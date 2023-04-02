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Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre; Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor. 

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 16:30
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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde fırtına uyarısı
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İHA'nın haberine göre, Ege Denizi’nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi beklenirken, Meteoroloji fırtına konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Güney Ege’de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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