Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji, Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu. Konuyla ilgili Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden açıklama geldi.
Yapılan açıklamada "Güney Ege’de rüzgarın, Pazar sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir." denildi.
Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı denizciler ve vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.