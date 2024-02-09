Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Kaynak: İHA
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini ifade ederek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Meteoroloji, Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu. Konuyla ilgili Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "Güney Ege’de rüzgarın, Pazar sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir." denildi.

Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı denizciler ve vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

4543.jpg

Son Haberler
Yunan Başbakan çiftçi temsilcileriyle buluşacak Dünya
Yunan Başbakan çiftçi temsilcileriyle buluşacak
Sultangazi'de tır devrildi. Tonlarca hurda demir yola döküldü Gündem
Sultangazi'de tır devrildi. Tonlarca hurda demir yola döküldü
Asgari ücrete zam yapılacak mı? Toplantıdaki rapordan sızdı Gündem
Asgari ücrete zam yapılacak mı? Toplantıdaki rapordan sızdı
DEM Parti’nin İstanbul adayı Rizeli çıktı Gündem
DEM Parti’nin İstanbul adayı Rizeli çıktı
Bir kadının beğendiği estetikli burnu sosyal medyada tartışma konusu oldu Video
Bir kadının beğendiği estetikli burnu sosyal medyada tartışma konusu oldu
Umut Bozok sitem etti: Ben niye kadro dışı kaldım? Spor
Umut Bozok sitem etti: Ben niye kadro dışı kaldım?
Türk Metal Sendikası yeni başkanını seçti Ekonomi
Türk Metal Sendikası yeni başkanını seçti