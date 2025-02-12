Ege kıyıları 2 dakika arayla sarsıldı (12 Şubat 2025)

Kaynak: Haber Merkezi
Ege kıyıları 2 dakika arayla sarsıldı (12 Şubat 2025)

Ege Denizi'nde meydana gelen iki deprem İzmir ve Muğla kıyılarında da hissedildi.

AFAD, saat 04.14'de Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Yüzeye yakın bir yerde meydana gelmesi nedeni deprem kıyı kentlerde de hissedildi.

Ege Denizi'ndeki 5.1 büyüklüğündeki deprem öncesinde saat 04.12'de de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen deprem sayısının 2 bini aştığı belirtildi.

Son Haberler
En çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu
En çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu
Ege kıyıları 2 dakika arayla sarsıldı (12 Şubat 2025)
Ege kıyıları 2 dakika arayla sarsıldı (12 Şubat 2025)
Tsunami Türkiye'ye ne kadar sürede ulaşır? AFAD'dan açıklama geldi
Tsunami Türkiye'ye ne kadar sürede ulaşır? AFAD'dan açıklama geldi
Sosyal medyada tartıştığı kişileri tüfekle vurdu
Sosyal medyada tartıştığı kişileri tüfekle vurdu
Üsküdar'da korku dolu anlar! 2 bina boşaltıldı
Üsküdar'da korku dolu anlar! 2 bina boşaltıldı