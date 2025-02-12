Ege kıyıları 2 dakika arayla sarsıldı (12 Şubat 2025)

AFAD, saat 04.14'de Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Yüzeye yakın bir yerde meydana gelmesi nedeni deprem kıyı kentlerde de hissedildi.
Ege Denizi'ndeki 5.1 büyüklüğündeki deprem öncesinde saat 04.12'de de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen deprem sayısının 2 bini aştığı belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 12, 2025
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-12
Saat:04:14:57 TSİ
Enlem:36.65639 N
Boylam:25.74417 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/HlvuJb9yS1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi