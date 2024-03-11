Egea'dan bile ucuz sıfır otomobil fırsatı. Bayilerde kuyruk olmadan gitmek lazım

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD MART AYI FİYAT LİSTESİ
Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 1.742.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.637.500 TL.
Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT. Fiyatı: 1.792.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.684.500 TL.
Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 1.951.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.840.000 TL.
Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 2.088.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.960.000 TL.
Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT. Fiyatı: 2.116.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.988.500 TL.