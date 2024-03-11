Egea'dan bile ucuz sıfır otomobil fırsatı. Bayilerde kuyruk olmadan gitmek lazım

Toyota otomotiv firması, Türkiye'deki otomobil pazarında geniş bir ürün yelpazesi sunarak dikkat çekiyor. Corolla Sedan, Cross Hybrid, Yaris ve C-HR Hybrid gibi modelleriyle birçok vatandaşın ilgisini çekiyor.

Ayrıca, güncel fiyat listelerine göre, Toyota Corolla ve Yaris modellerinin bazı Fiat Egea Sedan Easy donanım versiyonlarından daha uygun fiyatlarla sunulduğu görülüyor.