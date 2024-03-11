Egea'dan bile ucuz sıfır otomobil fırsatı. Bayilerde kuyruk olmadan gitmek lazım

Egea'dan bile ucuz sıfır otomobil fırsatı. Bayilerde kuyruk olmadan gitmek lazım
Kaynak: Haber Merkezi
Corolla Cross Hybrid ve C-HR Hybrid otomobil modellerinin tüm modellerinde indirim yaptı. Toyota Yaris modelinin, Fiat Egea'dan bile ucuz olduğu görüldü.
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Egea'dan bile ucuz sıfır otomobil fırsatı. Bayilerde kuyruk olmadan gitmek lazım 1

Toyota otomotiv firması, Türkiye'deki otomobil pazarında geniş bir ürün yelpazesi sunarak dikkat çekiyor. Corolla Sedan, Cross Hybrid, Yaris ve C-HR Hybrid gibi modelleriyle birçok vatandaşın ilgisini çekiyor.

Ayrıca, güncel fiyat listelerine göre, Toyota Corolla ve Yaris modellerinin bazı Fiat Egea Sedan Easy donanım versiyonlarından daha uygun fiyatlarla sunulduğu görülüyor.

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Egea'dan bile ucuz sıfır otomobil fırsatı. Bayilerde kuyruk olmadan gitmek lazım 2

Toyota'nın 2024 model yılı Yenilenen Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonu kampanyalı olarak 1.199.000 TL'den satışa sunulurken, 2023 model Yaris 1.5 Dream Multidrive S versiyonunun fiyatı kampanyalı olarak 1.066.000 TL olarak belirlendi.

Diğer yandan, 2024 model Fiat Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT versiyonunun kampanyalı fiyatı ise 1.240.900 TL olarak açıklandı.

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Egea'dan bile ucuz sıfır otomobil fırsatı. Bayilerde kuyruk olmadan gitmek lazım 3

Bu durumda, Corolla ve Yaris modellerinin bazı Fiat Egea Sedan Easy versiyonlarından daha uygun fiyatlarla sunulması dikkat çekiyor ve Toyota'nın tercih edilme sebebini güçlendiriyor.

Ayrıca, C-HR Hybrid versiyonunda 201.000 TL'ye varan indirimler de mevcut.

Yaris, Yenilenen Corolla ve Fiat Egea Sedan Easy gibi modellerin güncel fiyat listeleri aşağıda yer almaktadır:

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Egea'dan bile ucuz sıfır otomobil fırsatı. Bayilerde kuyruk olmadan gitmek lazım 4

TOYOTA YARİS MART AYI FİYAT LİSTESİ

Model Yılı: 2023. Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 1.176.700 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.066.000 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.240.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.136.500 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: 1.5 Flame Multidrive S. Fiyatı: 1.260.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.157.500 TL.

Model Yılı: 2023. Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.310.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.208.500 TL.

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Egea'dan bile ucuz sıfır otomobil fırsatı. Bayilerde kuyruk olmadan gitmek lazım 5

YENİLENEN TOYOTA COROLLA MART AYI FİYAT LİSTESİ

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 1.253.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.199.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 1.334.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.272.500 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.416.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.347.500 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.501.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.439.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.622.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.539.500 TL.

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Egea'dan bile ucuz sıfır otomobil fırsatı. Bayilerde kuyruk olmadan gitmek lazım 6

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD MART AYI FİYAT LİSTESİ

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 1.742.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.637.500 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT. Fiyatı: 1.792.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.684.500 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 1.951.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.840.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 2.088.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.960.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT. Fiyatı: 2.116.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.988.500 TL.

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Egea'dan bile ucuz sıfır otomobil fırsatı. Bayilerde kuyruk olmadan gitmek lazım 7

TOYOTA YENİ C-HR HYBRİD MART AYI FİYAT LİSTESİ

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 1.800.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.599.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT. Fiyatı: 1.980.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.785.000 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT. Fiyatı: 2.080.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.890.000 TL.

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Egea'dan bile ucuz sıfır otomobil fırsatı. Bayilerde kuyruk olmadan gitmek lazım 8

FİAT EGEA SEDAN EASY DONANIM MART AYI FİYAT LİSTESİ

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Yakıt Tipi: Benzinli. Şanzıman Tipi: Manuel. Fiyatı: 947.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 909.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Yakıt Tipi: Dizel. Şanzıman Tipi: Manuel. Fiyatı: 1.125.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.083.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Yakıt Tipi: Dizel. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.288.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.240.900 TL.

Model Yılı: 2024. Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.382.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.372.900 TL.

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