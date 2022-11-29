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Ege’de şiddetli deprem

Ege Denizi’nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 23:43
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Ege’de şiddetli deprem

Ege’de şiddetli deprem
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Kandilli Rasathanesi resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 7.7 km derinlikteki deprem 5.0 büyüklüğünde meydan geldi.

AFAD ise depremin Yunanista olduğunu ve 5.71 km derinlikte meydana geldiğini şiddetinin ise 4,9 olduğunu açıkladı.

Eğriboz Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Anadolu Ajansı'nın haberine göre;   Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası yakınlarında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 8,9 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.

Eğriboz Adası'nda bu sabah da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşmuştu.

Artçı sarsıntıların yaşandığı adada bazı ilçelerde tedbir amacıyla okullar kapatılmıştı.

 

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