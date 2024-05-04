Turizm endüstrisi Skal İstanbul'un çalıştayında buluştu

Skål International İstanbul Kulübü, Nisan ayı toplantısını kapılarını yeni açan Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea’de, Accor Grubu Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu, Yatırımcı Emel Güven ve Genel Müdür Eray Dursun’un ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Dünya Skål Günü’nün de kutlandığı toplantıya, Yönetim Kurulu ve üyelerin yanı sıra TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Skål International Eski Dünya Başkanı Hülya Aslantaş, İstanbul Turizm Platformu Direktörü Dr. Şengül Altan Arslan ve Uluslararası Skål Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Önen de katıldı.

Yeni dönemin ilk toplantısında, üyelerin beklentilerini dinlenmesi ve faaliyetlerin genişletmesi için düzenlenen çalıştayın ardından Skål İstanbul ailesine yeni katılan üyelere rozetleri takdim edildi.

ÜYELERE ROZETLERİ TAKDİM EDİLDİ

Skål International İstanbul Kulübü Başkanı Selma Tatar, bu buluşmanın önemine dikkat çekerek “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Dünya Skål Günü’nü de kutladığımız bugünün anlamı bizim çok büyük. Turizm endüstrisinin tüm sektörlerini birleştiren, küresel turizmi ve dostluğu teşvik eden tek profesyonel kuruluş olan Skäl International, 28 Nisan 1934'te Paris'te kurulmuştur ve bugün yaklaşık 83 ülkede, 306 kulüp ve yaklaşık 12.000 üye ile temsil edilmektedir. Hepimizin üyesi olmaktan gurur duyduğu Skål International İstanbul Kulübümüzü daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu ilk toplantımız önümüzdeki 2 yıla ışık tutacağı için bugün sözü siz değerli üyelerimize vermek ve bizlerden beklentileriniz öğrenmek istiyoruz” dedi.

Skål İstanbul ailesine yeni katılan üyelere rozetlerinin de takdim edildiği toplantıda, ayrıca Kulübün faaliyetlerine gönülden destek veren Levni Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karacabay ile The Maestro Hotel Genel Müdürü Selçuk Şentepe’ye teşekkür plaketleri verildi.