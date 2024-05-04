Bakan Fidan'dan peş peşe görüşmeler

Kaynak: AA / İHA
Bakan Fidan'dan peş peşe görüşmeler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi için gittiği Gambiya'nın başkenti Banjul’da ikili temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, bu kapsamda, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ile görüştü.

İİT ZİRVESİ

İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi, "sürdürülebilir kalkınma için diyalog doluyla birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Zirvede İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki son durumun da görüşülmesi bekleniyor.

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