Arsenal kazandı liderliğini sürdürdü. Enes Ünal detayı

Kaynak: AA
Arsenal kazandı liderliğini sürdürdü. Enes Ünal detayı
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 yenmeyi başardı.

Premier Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Arsenal, 45. dakikada Bukayo Saka'nın penaltıdan bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

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Arsenal, 70. dakikada Leandro Trossard ve 90+7'de Declan Rice'ın golleriyle maçı 3-0 kazandı.

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Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü Premier Lig'de 83 puana ulaşan Arsenal, iki maçı eksik Manchester City'nin 4 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Bir maçı eksik Liverpool ise 75 puanda bulunuyor.

ENES ÜNAL SONRADAN GİRDİ

Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, oyuna 80. dakikada dahil oldu.

Golcü oyuncu, Senesi yerine oyuna girdi.

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