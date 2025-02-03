Ege'deki deprem ve yanardağı korkusu! Bodrum, Datça ve Kuşadası tehlikede...

Ege Denizi'nde en küçüğü 1,3, en büyüğü 4,8 olan yüzlerce sarsıntı tespit edildi. Yunanistan'ın turistik adası Santorini'ye arama kurtarma ekibi sevk edilirken bölgede okullar tatil edildi. Ege'deki son gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Bölgede gerilim devam ediyor. Muğla, Bodrum ve Aydın'a kadar uzanan sahil kesimlerinde daha dikkatli olunmalı" dedi. Öte yandan Prof. Dr. Ahmet Ercan ise oluşabilecek yanardağ patlamasına dikkat çekti.

BİR UYARI DA PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR'DEN GELDİ

Ege Denizi'nden art arda meydana gelen depremlerin ardından yeni bir uyarı da İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den geldi. Son depremler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Sözbilir, deniz altındaki fay hatlarının 7’nin üzerinde bir deprem üretmesi durumunda Kuşadası, Bodrum ve Datça kıyılarında tsunami riskinin oluşabileceğini açıkladı.

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde meydana gelen son depremler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, bu depremlerin magmatik kaynaklar ve hidrotermal aktivite nedeniyle tetiklenen depremler olduğunu ve bölgede yeni bir volkanik aktivite başlangıcını işaret ettiğini belirtti.

SADECE BODRUM DEĞİL, KUŞADASI VE DATÇA'DA RİSK ALTINDA

Ege Bölgesi'ndeki deprem riskiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan, Prof. Dr. Sözbilir, deniz altındaki fay hatlarının 7’nin üzerinde bir deprem üretmesi durumunda Kuşadası, Bodrum ve Datça kıyılarında tsunami riskinin oluşabileceğini duyurdu.

Türkiye'nin bu depremlerden etkilenme derecesinin düşük olduğuna dikkati çeken Sözbilir, "Bu bölgedeki denizaltı faylarının 7'den büyük deprem üretmesi durumunda Kuşadası-Bodrum-Datça kıyılarının tsunami tehlikesi açısından modellenmesi ve buna göre önlem alınması gerekmektedir" dedi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, açıklamalarına şu ifadelere yer verdi;

"Son günlerde Ege Denizi'nde Santorini Adası'nın hemen kuzeyinde büyüklükleri 3 ile 4.8 arasında değişen deprem fırtınası şeklinde bir aktivitenin devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu depremlerin jeolojik ortamına baktığımızda Atina- Santorini- Datça- Bodrum hattı boyunca yay şeklinde bir geometriye sahip aktif bir volkanik ada yayı içinde geliştiğini görüyoruz. Güney Ege Volkanik Ada Yayı olarak bilinen bu yay şekilli ortamda değişik büyüklükte Santorini, Milos, Nisiros gibi volkanik adalar bulunur. Bu adaları oluşturan volkanlar çevresinde tarihsel ve aletsel dönemde çok sayıda depremler, tarihsel dönemlerde bu adalarda volkanik patlamalar gelişmiş. Bu nedenle, bu adaları oluşturan volkanların günümüzde de aktif olduğu kabul edilmektedir. Bu diri faylar da aynı şekilde volkanik yay geometrisine uygun olacak şekilde, Yunanistan ile Türkiye arasındaki Ege Denizi altındaki kabuğu kırarak, deprem üretmekte ve böylece bölgedeki gerilmeyi karşılamaktadır. Ege kabuğunun altında ise Girit Adası güneyinden geçen ve Ege dalma batma zonu olarak bilinen yay şekilli levha sınırı bulunur. Bu sınırın güneyinde ise Afrika levhası Ege levhasının altına yılda 20 milimetre hızla dalmaktadır. Bu nedenle Girit Adası ile Rodos Adası arasında da çok sayıda deprem meydana gelmektedir"

'DEPREMLER YENİ BİR VOLKANİK AKTİVİTE BAŞLANGICINI GÖSTERİYOR'

"Santorini kuzeyinde, Santorini-Amorgos fay sisteminin varlığını ortaya çıkarmış ve bu fay sistemi boyunca önemli bir aktivitenin olacağını ve bu aktivitenin aktif volkanizma ile ilişkili olabileceğini belirtmişlerdir. Geçen yıl yapılan bir çalışmada da 9 Eylül 1956 yılında meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki ve 25 kilometre odak derinliğindeki Amorgos depreminin deniz tabanında 75 kilometre uzunluğunda yüzey kırığı geliştirdiği ve yakın adalarda tsunamiye neden olduğu anlaşılmıştır. Kayıtlarda 1956 depreminden sadece 13 saniye sonra odak derinliği 45-90 kilometre olan ve büyüklüğü 6 ila 7.2 olan 2’nci bir deprem daha meydana geldiği bilinmektedir. Bu depremlerde Santorini ve Amorgos’ta 3 bin 200 binanın hasar gördüğü ve 54 kişinin can verdiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. Son günlerde ocak sonu, şubat başında meydana gelen depremler de Santorini-Amorgos fayı ve bu fayın yakın çevresindeki fayların tetiklendiği anlaşılmaktadır. 1956 yılında Amorgos fayının kırıldığını düşündüğümüzde son bir haftadır meydana gelen depremlerin magmatik kaynaklar ve hidrotermal aktivite nedeniyle tetiklenmiş depremler oldukları ve yeni bir volkanik aktivite başlangıcını gösterdiği kabul edilebilir. Bu nedenlerle, bölgedeki Anafi-Astypalea fay sistemi, Los fay sistemi ve Kinairos fayının yakın gelecekte yıkıcı deprem üretme ihtimali yüksek görünmektedir"

TÜRKİYE'NİN BU DEPREMLERDEN ETKİLENME DERECESİ DÜŞÜK"

Türkiye için rahatlatan açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sözbilir, "Bu fay sistemlerinin Türkiye kıyılarına uzaklığı 150-200 kilometreyi bulduğundan, Türkiye’nin bu depremlerden etkilenme derecesi düşüktür. Fakat bu bölgedeki deniz altı faylarının 7’den büyük deprem üretmesi durumunda Kuşadası-Bodrum-Datça kıyılarının tsunami tehlikesi açısından modellenmesi ve buna göre önlem alınması gerekmektedir" dedi.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM FIRTINASI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde yeni bir deprem daha meydana geldi. Deprem saat 11.13'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.13'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.